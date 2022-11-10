Москва, , 19:03 — REGNUM События 2022 года на энергетическом рынке подтвердили высокую значимость ископаемого топлива для мировой экономики. Об этом говорится в комментарии пресс-службы ПАО «Газпром», распространённом 10 ноября по итогам заседания правления компании.

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В «Газпроме» отмечают, что в текущем году «в большинстве стран ориентир на декарбонизацию отошёл на второй план» и «приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов».

«При всей существующей неопределённости долгосрочных прогнозов развития энергетического рынка роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти. Ожидается, что к 2040 году его потребление может превысить уровень 2021 года примерно на 20%», — говорится в материале.

В связи с этим, сообщают в «Газпроме», компания намерена сохранять курс на укрепление энергетической безопасности, как России, так и её стратегических партнёров, и продолжит развивать мощности по добыче, транспортировке и переработке углеводородов.

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