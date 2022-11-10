Москва, 10 ноября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Законопроект о введении в России института пробации (ресоциализации осужденных) правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент 10 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предусматривается введение института пробации, представляющей собой совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов.

Законопроектом предлагается закрепить различные виды пробации: исполнительную, пенитенциарную и постпенитенциарную.

Важнейшим инструментом в сфере пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации — документ, включающий в себя меры правового и иного характера, направленные на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, применяемые к конкретному лицу в зависимости от обстоятельств, характеристики его личности.

Законопроектом предусматривается наделение ФСИН России полномочиями по ведению единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация, и статистического учета в сфере пробации.

В рамках законопроекта предполагается создание специальных центров, ресоциализации осужденных.

Кроме того, законопроектом определяются правовые, организационные основы деятельности органов, осуществляющих пробацию, уточняются права, обязанности и полномочия учреждений и организаций, осуществляющих пробацию, порядок их взаимодействия с иными органами государственной власти, институтами гражданского общества, средствами массовой информации, общественными организациями, а также устанавливаются меры ресоциализации, социальной адаптации, социальной реабилитации и категории лиц, в отношении которых они могут применяться.

Реализация новых норм не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, отмечают в правительстве.

Вместе с тем в ряде регионов России уже приняты законы о социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, например, в Башкирии, Архангельской, Кировской, Ленинградской, Омской и Тюменской областях), созданы центры социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы в Башкирии, Забайкальском, Красноярском краях, Воронежской, Ульяновской областях и в Санкт-Петербурге.