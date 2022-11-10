Афины , , 19:00 — REGNUM Суточная общенациональная забастовка с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда, которая началась в Греции, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«А ещё говорят, что в Греции всё есть», — отметил Пётр П.

Многие пользователи сочли, что Греция стала очередной жертвой антироссийской политики, учинённой руководством Европейского союза. Граждане убеждены, что народные массы были бы куда спокойнее, не направляй их власти огромные средства на помощь киевским нацистам.

«Демократическая масса захотела кушать? Разве они не готовы чуточку подтянуть пояса ради своих либеральных идеалов, и ради великомученического Киева?» — задаётся вопросом Rotabler S.

Некоторые комментаторы отмечают, что протесты в Греции — это далеко не локальный процесс, а отражение антироссийской санкционной политики Запада, в ходе которой страдают просто рабочий люд.

«Так сейчас массовые протесты идут по всей Европе, не только в Греции. Цены, говорят, у них теперь очень высокие», — пишет Эльвира Ф.

«Итого: Греция, Италия, Германия, Испания, Франция, Молдавия протестуют из-за антироссийских санкций. Кого ещё мог забыть?» — спрашивает Глеб М.

Часть людей уверена, что вскоре подобные протесты захлестнут весь Евросоюз, который забыл спросить у своего населения, хочет ли тот вести экономическую войну против Российской Федерации.

«Скоро по всему Евросоюзу начнутся протесты. Никому мало не покажется. Особенно, когда наступят реальные холода, а не то, что сейчас», — подметил Мика П.

«Это пока только в одной стране. Учитывая, что сейчас везде цены растут после санкций, скоро мы увидим подобные и в других европейских странах», — убеждён Антон Ф.

«А у нас цена кое-где даже падают, сегодня в магазине заметил», — написал Петя И.

Ряд пользователей удивляется тому, что несмотря на всю пагубность санкций для самих же европейцев, руководству Евросоюза продолжает упираться рогом и придумывает всё новые и новые бессмысленные ограничения против России.

«Они, наверное, всё никак не могу понять, почему санкции против России, а бастуют греки, англичане, французы, немцы, испанцы. Российские же граждане должны были быть на их месте», — отметил Владимир П.

«А нефиг было антироссийские санкции вводить. Сами себе хорошую жизнь испортили», — считает Мария А.

«Митинги идут, санкции остаются. Власти стран ЕС ничего не могут сделать. По тихой грусти стремятся к средние века», — пишет Захар Т.

«Ведомые платят дважды. Может быть, теперь они будут использовать мозги, прежде чем принимать такие важные решения», — надеется Захар Т.

Нашлись и те, кто призывал не забывать и о внутрироссийских проблемах. Граждане отмечают, что санкции не смогли ударить по российской экономике так, как того хотели бы наши западные оппоненты, но отрицать негативного влияния от этих ограничений нельзя.

«У нас, кстати, тоже цена на газ поднимется на 8,1%. Это цепная реакция. Не так сильно, как в Европе, конечно, но всё же», — отметил Эльдар М.