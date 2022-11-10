Москва, , 18:47 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование норм в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроектом предлагается установить: социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и проживающих совместно с ними лиц, а также определение порядка его проведения; социально-психологическое обследование детей-сирот; обязательность прохождения подготовки близкими родственниками детей-сирот, желающими принять ребенка в свою семью на воспитание, а также лицами, которые являются или являлись опекунами (попечителями) на основании акта о предварительной опеке и попечительстве, и определение порядка такой подготовки.

С принятием закона предполагается утверждение органами исполнительной власти субъектов РФ отдельных (специальных) программ подготовки для близких родственников, лиц, проживающих совместно с желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, и порядок организации такой подготовки.

Прописывается требование об отсутствии судимости и уголовного преследования у лиц, проживающих совместно с лицами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Отдельно вводятся требования к состоянию жилых помещений лиц, желающих принять на воспитание в свою семью сироту.

Устанавливается возможность последующих усыновления или передачи под опеку (попечительство) детей-сирот лицам, в семье которых уже воспитывается усыновленный или подопечный ребенок (дети), по истечении года с момента вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении или принятия органами опеки и попечительства акта о назначении указанного гражданина опекуном (попечителем).

Особо оговаривается преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников, отчима (мачехи) перед всеми другими лицами быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки (попечительства).

Прописывается осуществление «сопровождения» опекунов или попечителей, детей-сирот и лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

Одновременно устанавливается возможность привлечения органами опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан к деятельности по осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания детей, находящихся под опекой (попечительством), психологов, специалистов в области воспитания, педагогов, юристов и определение порядка их привлечения.

Законопроектом устанавливается, что к полномочиям органов опеки и попечительства относится оказание помощи опекунам (попечителям) несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных, в том числе в форме сопровождения.

Вводятся ограничения на усыновление.

Законопроектом предлагается установить возможность одномоментного усыновления только одного ребенка, за исключением случаев усыновления братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой (попечительством) одного лица или супругов, или были усыновлены одним лицом или супругами, или воспитывались вместе в одной семье в период их нахождения под опекой (попечительством), или находились под надзором в одной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и воспитывались не менее одного года вместе в одной воспитательной группе. Аналогичный порядок предусматривается и при передаче детей под опеку (попечительство).