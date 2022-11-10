Избербаш, Дагестан, , 19:15 — REGNUM В Дагестане уличили в хищении денежных средств со счетов умершей женщины заместителя начальника отдела службы судебных приставов города Избербаша Абухова. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Арест Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В сговоре с третьими лицами, из корыстных побуждений, на основании заведомо подложных документов он инициировал исполнительное производство о взыскании долга в размере свыше 4 млн рублей с банковских счетов умершей жительницы Екатеринбурга Свердловской области», — приводит слова представителя управления ФСБ РИА «Дагестан».

По данному факту в отношении должностного лица, уличенного в совершении преступления, возбуждено уголовное дело, которое квалифицируется статьей УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц».

Из подробностей расследования стало известно, что денежные средства умершей женщины находились на счетах в банке. По завещанию они принадлежали её дочери. Однако замначальника отдела ФССП по Избербашу организовал фиктивное исполнительное производство, по которому списал имевшиеся накопления в пользу своих сообщников.

В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в СИЗО на два месяца.