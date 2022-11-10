Рим, 10 ноября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. 30-летняя итальянка Алессия Пиперно освобождена из тюрьмы в Иране, передана представителям римского посольства и в настоящее время уже направляется в Италию, передают национальные СМИ 10 ноября.

Флаг Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее позвонила родителям Пиперно, чтобы сообщить им новость об освобождении дочери. Также Мелони собирается лично встретить девушку в римском аэропорту «Чампино».

Пиперно была задержана в конце сентября 2022 года, в период, когда в стране проходили массовые протестные акции. Однако и сама девушка, и ее родители отрицали, что она имела какое-либо отношение к политическим событиям в Иране.