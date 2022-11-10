Вологда, , 19:18 — REGNUM В Вологодской области начали использовать назальную вакцину от коронавируса «Спутник V». В первую очередь вакцинацию проходят мобилизованные и призывники, сообщает региональное правительство.

Насадки-распылители для проведения назальной вакцинации t. me/komzdravspb

«Прививки от коронавирусной инфекции помогли защитить от тяжёлого течения болезни и госпитализации вологжан в период пандемии. Вирус продолжает циркулировать среди населения, снижается коллективный иммунитет, а это плохие прогностические признаки. Сегодня медики создают условия для предотвращения возникновения новых волн заболеваемости на Вологодчине. Рекомендую сделать прививку», — цитирует ведомство начальника департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Песков не ответил на вопрос, ревакцинировался ли Путин от COVID-19.