Москва, 10 ноября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Флаг Абхазии

В развитие Договора между странами о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного 24 ноября 2014 г. в Сочи, были заключены международные соглашения, направленные на оказание всесторонней поддержки в восстановлении экономики республики и повышении уровня жизни ее населения.

С 2022 года дополнительно (помимо уже реализуемых механизмов развития экономики республики) сформированы новые подходы к оказанию Абхазии российской финансовой помощи посредством перехода на программно-целевые методы финансирования, отмечается в сопроводительных документах.

С этой целью указом президента Абхазии от 22 декабря 2021 г. № 362 утверждена Государственная программа социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022–2025 годы, которая включает перспективные направления и механизмы развития республики, обеспечивающие рост экономики и увеличение собственной доходной базы, комплекс мероприятий по развитию основных отраслей экономики — сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, туризм, а также инструменты их реализации, подходы и условия софинансирования Россией отдельных ее мероприятий, а также основные целевые показатели, с учетом достижения которых определяется объем дальнейшего выделения российской финансовой помощи.

Внесенное в Госдуму соглашение регулирует вопросы оказания содействия, в том числе посредством предоставления финансовой помощи на софинансирование мероприятий госпрограммы и обеспечение исполнения отдельных расходных обязательств Российской Федерации по договору — за исключением обязательств в сферах обороны, безопасности и обеспечения правопорядка.

Соглашением определены уполномоченные органы сторон по вопросам взаимодействия и оказания содействия в реализации госгрограммы, порядок и условия перечисления российской финансовой помощи на софинансирование ее мероприятий, а также меры контроля и ответственности за несоблюдение условий выделения финансовой помощи и недостижение ключевых целевых показателей реализации мероприятий.

Реализация соглашения не повлечет дополнительного выделения финансовых средств из федерального бюджета, так как соглашением о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022–2025 годы «унифицированы заключенные и действующие международные соглашения, на исполнение расходных обязательств по которым в федеральном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в необходимом объеме».