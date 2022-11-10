Москва, 10 ноября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Доля нерезидентов в российских еврооблигациях за III квартал 2022 года сократилась на 2,1 процентного пункта и по состоянию на 1 октября составила 47,5%. Такие данные приводит 10 ноября пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Показатель продолжает последовательно снижаться с осени 2021 года, когда он достигал 52,3%. При этом он опустился до минимального значения с 1 января 2019 года, когда доля нерезидентов в евробондах составляла 45,6%.

Совокупный объём российских еврооблигаций, принадлежащих нерезидентам, по итогам III квартала сократился до $16,943 млрд. Напомним, на начало года он составлял $19,959 млрд, по итогам I квартала — $18,550 млрд, II квартала — $18,035 млрд.