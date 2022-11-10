Лондон, , 18:34 — REGNUM Тысяча зенитных ракет обещана Киеву Лондоном, сообщили 10 ноября в пресс-службе британского правительства.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявил Владимиру Зеленскому британский премьер-министр Риши Сунак по телефону. Кроме того, британские власти поставят солдатам ВСУ свыше 25 тысяч зимних комплектов — «на случай экстремально холодной зимы».

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Ранее ИА REGNUM сообщало о планах Лондона в ближайшее время передать Киеву ракеты земля-воздух.

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