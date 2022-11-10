Лондон, 10 ноября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Тысяча зенитных ракет обещана Киеву Лондоном, сообщили 10 ноября в пресс-службе британского правительства.

Клод Моне. Парламент в Лондоне. 1904

Об этом заявил Владимиру Зеленскому британский премьер-министр Риши Сунак по телефону. Кроме того, британские власти поставят солдатам ВСУ свыше 25 тысяч зимних комплектов — «на случай экстремально холодной зимы».

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Ранее ИА REGNUM сообщало о планах Лондона в ближайшее время передать Киеву ракеты земля—воздух.