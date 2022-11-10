Москва, 10 ноября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Законопроект о повышенной ответственности за совершение диверсии, сопряженной с посягательством на потенциально опасные биологические объекты или с использованием патогенных биологических агентов, правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Учитывая сходство объективных признаков составов диверсии и террористического акта и руководствуясь системным подходом к совершенствованию норм Особенной части Уголовного кодекса РФ, предлагается унифицировать проектный пункт «а» части третьей статьи 205 УК РФ.

Кроме того, поскольку диверсия, как и террористический акт, может быть совершена не только организованной группой, но и группой лиц по предварительному сговору, соответствующее изменение вносится в пункт «а» части второй статьи 281 УК РФ.

Так, совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения, а равно на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, предлагается наказывать лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, предлагается карать лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Эти же деяния, если они сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения, либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов; повлекли умышленное причинение смерти человеку, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы.