Магас, 10 ноября 2022, 19:14 — REGNUM Ингушетия собрала еще одну партию гуманитарного груза для участников спецоперации. Военнослужащим на передовую отправили 20 тонн необходимых вещей и продуктов питания, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе главы региона.

Гуманитарная помощь
Гуманитарная помощь
ИА REGNUM

«Фуры доставят порядка 20 тонн предметов первой необходимости, включая медикаменты, продукты питания, гигиенические наборы, технические устройства, теплую одежду, газовые плиты, тепловые пушки»,— говорится в сообщении.

Как отметил руководитель республики Махмуд-Али Калиматов, грузовики доставят «посылку из дома» в расположение 503-го мотострелкового полка и 291-й артиллерийской бригады, где служат земляки.

«Нашим ребятам, принимающим участие в боевых действиях по защите Родины, сейчас крайне необходима поддержка на любом уровне. Когда ты на передовой, особенно приятно получать посылку из дома», — заявил Калиматов.

В администрации отметили, что с начала спецоперации Ингушетия отправила в качестве гуманитарной помощи населению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также военнослужащим ВС РФ свыше 200 тонн гуманитарного груза.

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