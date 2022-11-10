Магас, , 19:14 — REGNUM Ингушетия собрала еще одну партию гуманитарного груза для участников спецоперации. Военнослужащим на передовую отправили 20 тонн необходимых вещей и продуктов питания, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе главы региона.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

«Фуры доставят порядка 20 тонн предметов первой необходимости, включая медикаменты, продукты питания, гигиенические наборы, технические устройства, теплую одежду, газовые плиты, тепловые пушки»,— говорится в сообщении.

Как отметил руководитель республики Махмуд-Али Калиматов, грузовики доставят «посылку из дома» в расположение 503-го мотострелкового полка и 291-й артиллерийской бригады, где служат земляки.

«Нашим ребятам, принимающим участие в боевых действиях по защите Родины, сейчас крайне необходима поддержка на любом уровне. Когда ты на передовой, особенно приятно получать посылку из дома», — заявил Калиматов.

В администрации отметили, что с начала спецоперации Ингушетия отправила в качестве гуманитарной помощи населению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также военнослужащим ВС РФ свыше 200 тонн гуманитарного груза.

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