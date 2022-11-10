Москва, , 18:20 — REGNUM Законопроект, направленный на пресечение недобросовестных практик кредитных потребительских кооперативов (КПК), внесли в Госдуму депутат от СРЗП Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлёв, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект устанавливает специальный порядок включения в государственный реестр КПК с максимальным вовлечением саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих КПК, в данную процедуру.

Согласно предусмотренной законопроектом процедуре, КПК в течение 30 рабочих дней со дня внесения сведений о них в ЕГРЮЛ должны сформировать и представить в СРО КПК комплект документов, необходимых для внесения сведений в государственный реестр КПК. На этом этапе осуществляется проверка КПК на соответствие требованиям законодательства, а также деловой репутации членов органов управления.

В случае принятия КПК в члены СРО КПК Банк России не позднее пяти рабочих дней со дня получения от СРО КПК документов вносит запись в реестр, и с этого момента КПК приобретает статус финансовой организации, поднадзорной Банку России, и считается членом СРО КПК. При этом СРО КПК несет ответственность за своевременность и качество представленных в Банк России документов.

Для повышения эффективности и непрерывности контрольного процесса с момента получения статуса КПК и до исключения сведений из ЕГРЮЛ запрещен выход КПК из членов СРО КПК, если другая СРО КПК не готова принять КПК в члены.

Также законопроект предусматривает введение инструментов оперативного приостановления деятельности недобросовестных КПК и вывода их с финансового рынка.

Банк России при наличии законодательно установленного основания (серьезные нарушения законодательства) исключает сведения о КПК из реестра как по собственной инициативе, так и по ходатайству СРО КПК. После этого осуществляется процедура принудительной ликвидации. Повторное представление заявления и комплекта документов для включения сведений о КПК в реестр не предусматривается, следует из документа.

В отдельных случаях (при добровольной ликвидации или по основаниям, предусмотренным законодательством о несостоятельности (банкротстве), Банк России вправе назначить временную администрацию в КПК без исключения КПК из реестра.

Кроме того, для установления более гибкого подхода в регулировании финансовой устойчивости КПК и учета большего числа рисков их деятельности сокращается количество действующих финансовых нормативов КПК с восьми до четырех: норматив достаточности собственных средств (капитала), норматив ликвидности, максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, максимальный размер риска на связанное с кредитным кооперативом лицо (группу связанных с кредитным кооперативом лиц), с правом Банка России по установлению методики их расчета. Банк России при необходимости вправе установить дополнительные финансовые нормативы.