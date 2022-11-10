Вашингтон, 10 ноября, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск как владелец Twitter направил сотрудникам первое письмо, в котором запретил им работать удаленно. Об этом сообщает Bloomberg.

Heisenberg Media Илон Маск

По данным источника, Маск предписал сотрудникам работать в офисе Twitter минимум 40 часов в неделю. Бизнесмен уточнил, что исключения из этого правила он будет рассматривать лично.

В письме Маск также предупредил о тяжелых временах, которые ждут компанию, практически полностью зависящую от рекламных контрактов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маск рассказал, что в ближайшее время социальная сеть Twitter претерпит существенные изменения. Незадолго до этого СМИ распространили информацию о том, что предприниматель рассматривает возможность сделать Twitter платным.