Вашингтон, 10 ноября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Американцы «сыты украинской повесткой по горло». Такое мнение ИА REGNUM высказал 10 ноября политолог, американист Малек Дудаков.

Администрация киевского режима Зеленский и Байден

«Появление публикаций о том, что Байден якобы накричал на Зеленского во время телефонного разговора в июне, почти наверняка было связано с выборами в Конгресс. Демократы всерьез опасались, что им грозит болезненное поражение», — заявил эксперт.

При этом украинская повестка, продвигаемая Демпартией, становится всё менее популярной в американском обществе, уверен Дудаков.

«Это показывают любые соцопросы», — констатировал политолог.

Соответственно, нужно было как-то показать электорату, что и сам Джо Байден далеко не со всем согласен из того, что происходит на украинском направлении. И он не готов идти во все тяжкие ради поддержки Киева, полагает эксперт.

Как видим, такая риторика не повлияла на исход выборов. Всё же там в основном играют роль именно вопросы внутренней повестки США, а не внешней, пояснил Дудаков.

«Но сам факт того, что для поднятия своих рейтингов демократам уже приходится сообщать о том, как Байден кричал на Зеленского, уже говорит о том, насколько американское общество сыто по горло украинской повесткой», — заключил политолог.

Напомним, что ранее в американской прессе появилось описание состоявшегося еще летом разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским.