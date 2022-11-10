Москва, , 18:10 — REGNUM Российский актер Алексей Чадов не планирует прекращать сниматься в кино, поскольку очень любит свою профессию. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Алексей Чадов Скриншот видео на YouTube

«Я так люблю свою профессию, что уйти из нее просто невозможно, — это моя жизнь», — сказал Чадов. Он также отметил, что с ранних лет мечтал снять собственный фильм, поскольку этот процесс казался ему интереснее, чем работа на съемочной площадке в качестве актера.

Напомним, в июне 2022 года Чадов представил свой дебютный режиссерский фильм «Своя война. Шторм в пустыне». В съемках ленты приняли участие Виталий Кищенко, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Ола Кейру и другие актеры.

Читайте ранее в этом сюжете: «Сердце Пармы» стало самым кассовым фильмом в РФ с февраля 2022 года