Мелитополь, , 18:35 — REGNUM Заявление лидера движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова о том, что на стороне киевского неонацистского режима воюют арабские наёмники, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Рогов пояснил, что присутствии арабских наёмников в зоне проведения спецоперации стало известно благодаря перехваченным переговорам ВСУ, в ходе которых зачастую можно услышать речь разных народов мира.

«Грузинская, чеченская присутствует, есть и французская и даже уже арабская. По арабской речи это «Джебхад ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «ДАИШ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Одних завезли турки, других американцы. Всего в Запорожской области находятся боевики из 34 государств, что подтверждено данными нашей разведки», — рассказал Рогов.

Многие пользователи пришли к выводу, что на нашу землю пришёл не только враг с территории бывшей УССР, но и вообще со всего мира.

«Пожалуйста, больше не берите в плен наёмников!» — просит Юрий К.

«Да там каких только наёмников уже нет, также и с Польши, Канады и США. Но при всем этом НАТО лицемерно уверяет, что в конфликте якобы не участвует», — отметил Тимур М.

«Понятное дело, что там всё в наёмниках со всего мира, одни ВСУ бы не продержались столько. Но в любом случае ни один наемник не сравнится с нашим солдатом, да и стратегия у нас намного сильнее», — уверена Лейсан Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что больше всего воюет на стороне Киева наёмников из стран-участниц НАТО. Такое положение дел обязывает наше государство самым серьёзным образом пересмотреть своё отношение к ходу ведения спецоперации, поскольку боевые действия на территории бывшей УССР постепенно втягивают в себя весь остальной мир.

«Нам противостоят десятки стран членов НАТО, десятки тысяч наемников из многих стран мира, а мы всё ещё «не начали?» Может пора уже обратиться к нашим союзникам и дружественным государствам с просьбой оказать посильную помощь?» — интересуется Авс А.

«А где же наши доблестные союзники из ОДКБ? Воюют друг с другом? А нам бы их помощь как раз бы сейчас понадобилась. Мы с международным терроризмом борьбу ведём», — указывает Никита А.

Часть людей полагает, что России пора отбросить миролюбие в сторону и решить вопрос с киевским неонацистским режимом раз и навсегда, иначе воевать нам придётся уже буквально со всеми нашими геополитическими противниками.

«У меня только один вопрос! Когда закончится мягкое ведение СВО по отношению к противнику? Почему на [территории бывш. УССР] до сих пор есть электричество? Почему не разрушены мосты?» — спрашивает Михаил М.

«Ну, если уже до этого дошло, тогда пора на полную спецоперацию начинать. Президент же сказал, что мы даже толком не начинали ничего. Пора значит. Все враги России уже к нам в дверь стучатся», — подметил Никита У.

Напомним, 10 ноября лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьёв Live» о том, что на стороне киевского неонацистского режима воюют арабские наёмники.