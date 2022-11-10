Пенза, , 18:12 — REGNUM В Пензенской области названы востребованные меры поддержки для семей мобилизованных земляков. Сведения об этом 10 ноября предоставил первый заместитель министра образования области Игорь Щеткин.

Отправка мобилизованных Александр Комаров © ИА REGNUM

На данный момент от платы за присмотр и уход в дошкольных учреждениях Пензенской области освобождены 770 детей. Правом на зачисление в детсады без очереди воспользовались два человека. По заявлениям родителей девять малышей переведены в ближайшие к дому дошкольные организации.

Бесплатным двухразовым горячим питанием в образовательных учреждениях обеспечены 1473 учащихся с 1-го по 11-й класс. Первоочередным правом на зачисление в группы продленного дня воспользовались 205 школьников 1— 6-х классов. Освобождены от оплаты за занятия в кружках и секциях 33 ребенка.

От платы за пользование жилым помещением в общежитиях профессиональных образовательных организаций и платы за коммунальные услуги освобождены 43 студента региональных колледжей и вузов. 18 студентам возместят затраты на обучение по очной форме по программам высшего и среднего профобразования (дети военнослужащих, принимающих участие в СВО, зачисленных в образовательные организации на платной основе по очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет).

Ранее ИА REGNUM сообщало, новые меры поддержки для граждан, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, ввели в Пензенской области.

Читайте также: В Пензенской области мобилизованным предоставят отсрочку по ипотеке