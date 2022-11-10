Пенза, 10 ноября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Пензенской области названы востребованные меры поддержки для семей мобилизованных земляков. Сведения об этом 10 ноября предоставил первый заместитель министра образования области Игорь Щеткин.

Александр Комаров ИА REGNUM Отправка мобилизованных

На данный момент от платы за присмотр и уход в дошкольных учреждениях Пензенской области освобождены 770 детей. Правом на зачисление в детсады без очереди воспользовались два человека. По заявлениям родителей девять малышей переведены в ближайшие к дому дошкольные организации.

Бесплатным двухразовым горячим питанием в образовательных учреждениях обеспечены 1473 учащихся с 1-го по 11-й класс. Первоочередным правом на зачисление в группы продленного дня воспользовались 205 школьников 1— 6-х классов. Освобождены от оплаты за занятия в кружках и секциях 33 ребенка.

От платы за пользование жилым помещением в общежитиях профессиональных образовательных организаций и платы за коммунальные услуги освобождены 43 студента региональных колледжей и вузов. 18 студентам возместят затраты на обучение по очной форме по программам высшего и среднего профобразования (дети военнослужащих, принимающих участие в СВО, зачисленных в образовательные организации на платной основе по очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет).

Ранее ИА REGNUM сообщало, новые меры поддержки для граждан, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, ввели в Пензенской области.

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