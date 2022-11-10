Курган, 10 ноября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В курганском городе Далматово поставлена точка в деле бывшего гендиректора АО «Далур» по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Установлено, что в 2016 году бывший гендиректор АО «Далур» получил взятку в размере 700 тыс. рублей от представителя коммерческой фирмы за покровительство и содействии в заключении договора подряда на выполнение работ на Хохловском месторождении. Кроме того, подсудимый подписал акты приёмки непоставленного оборудования на сумму около семи миллионов рублей.

Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,1 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах на пять лет.

АО «Далур» — первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания. Предприятие ведёт промышленную эксплуатацию и разработку Далматовского, Хохловского и Добровольного месторождений.