Калининград, , 17:54 — REGNUM В результате глобального потепления берег в Калининградской области может сместиться на сотни метров. Об этом РБК сообщает со ссылкой на замдиректора Института физики атмосферы, академик РАН Владимира Семёнова.

Море Дарья Драй © ИА REGNUM

«Есть опасность для побережья Балтийского моря, где у нас Калининградская область. В ближайшее десятилетие уровень воды может подняться на десятки сантиметров. Это будет означать, что на пологих пляжах береговая линия может сместиться на сотни метров. К поднятию уровня воды добавляется высота волн, которую также нужно учитывать», — пояснил учёный.

Он уточнил, чтоГлобальное теоретически подъём уровня моря может также коснуться Мурманска, Архангельска и Санкт-Петербурга.

Напомним, что ранее кандидат географических географических наук, профессор БФУ имени Канта Галина Баринова сообщила, что уровень Балтийского моря поднимается очень медленно и в ближайшие 100 лет не будет затопления.