Калининград, 10 ноября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В результате глобального потепления берег в Калининградской области может сместиться на сотни метров. Об этом РБК сообщает со ссылкой на замдиректора Института физики атмосферы, академик РАН Владимира Семёнова.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

«Есть опасность для побережья Балтийского моря, где у нас Калининградская область. В ближайшее десятилетие уровень воды может подняться на десятки сантиметров. Это будет означать, что на пологих пляжах береговая линия может сместиться на сотни метров. К поднятию уровня воды добавляется высота волн, которую также нужно учитывать», — пояснил учёный.

Он уточнил, чтоГлобальное теоретически подъём уровня моря может также коснуться Мурманска, Архангельска и Санкт-Петербурга.

Напомним, что ранее кандидат географических географических наук, профессор БФУ имени Канта Галина Баринова сообщила, что уровень Балтийского моря поднимается очень медленно и в ближайшие 100 лет не будет затопления.