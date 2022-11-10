Глобальное потепление изменит береговую линию в Калининградской области
Калининград, 10 ноября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В результате глобального потепления берег в Калининградской области может сместиться на сотни метров. Об этом РБК сообщает со ссылкой на замдиректора Института физики атмосферы, академик РАН Владимира Семёнова.
«Есть опасность для побережья Балтийского моря, где у нас Калининградская область. В ближайшее десятилетие уровень воды может подняться на десятки сантиметров. Это будет означать, что на пологих пляжах береговая линия может сместиться на сотни метров. К поднятию уровня воды добавляется высота волн, которую также нужно учитывать», — пояснил учёный.
Он уточнил, чтоГлобальное теоретически подъём уровня моря может также коснуться Мурманска, Архангельска и Санкт-Петербурга.
Напомним, что ранее кандидат географических географических наук, профессор БФУ имени Канта Галина Баринова сообщила, что уровень Балтийского моря поднимается очень медленно и в ближайшие 100 лет не будет затопления.