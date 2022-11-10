Тегеран, , 17:55 — REGNUM Иранская актриса Таране Алидости выложила фото без хиджаба в знак солидарности с протестующими в Иране. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В наручниках (сс) KlausHausmann

Алидости в микроблоге поделилась снимком без головного убора, где держит листок с надписью «Женщина, жизнь, свобода» на курдском языке. Подобная фраза является призывом к сплочению протестующих, критикующих иранский режим.

По данным издания, артистку могут арестовать за опубликованное фото. Согласно исламскому уголовному кодексу, появление женщины в общественном месте без хиджаба считается преступлением.

Напомним, в 2020 году суд приговорил Алидости к пяти годам заключения. Актриса опубликовала видео, на котором иранский сотрудник полиции нападал на женщину на улице за то, что та не носила хиджаб.