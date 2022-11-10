Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 ноября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Artem Svetlov Асфальт

Напомним, в августе 2021 года МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславль-Залесский» и ООО «Оригинал» заключили муниципальный контракт на ремонт и благоустройство дворов в поселке Купанское. Согласно актам, подписанным обеими сторонами, работы были выполнены в полном объёме, подрядчику выплатили 5 миллионов рублей. Проверка выявила ряд нарушений, после чего было заведено уголовное дело по статье о халатности.

Теперь же против подрядчика возбуждено ещё одно уголовное дело — на этот раз по статье о мошенничестве в особо крупном размере.