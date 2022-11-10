Оренбург, , 17:49 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга 10 ноября избрал меру пресечения заместителю министра культуры Оренбуржья Анатолию Чахееву, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Суд Freesmi.by

Судья удовлетворил ходатайство следователя о заключении фигуранта коррупционного уголовного дела под стражу. В СИЗО чиновник пробудет до 21 декабря.

«В удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано», — сказали в суде и добавили, что судебное постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Анатолия Чахеева задержали 8 ноября. Чиновника обвиняют во взяточничестве.

По версии следствия, в период с 1 октября 2019 года по 9 апреля 2020 года Чахеев лично получил от директора строительной компании взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера и иного имущества в общей сумме более 400 тыс. рублей за общее покровительство предпринимательской деятельности последнего по проведению строительных и ремонтных работ на объектах сферы культуры Оренбургской области, в том числе в рамках национального проекта «Культура».

Читайте ранее в этом сюжете: Обнародовано видео с обысками у замминистра культуры Оренбуржья