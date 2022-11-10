Чебоксары, 10 ноября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий встретился с мобилизованными земляками, которые проходят подготовку в воинской части в Ульяновске. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Встреча прошла 10 ноября. Митрополит Савватий с встретился земляками, призванными в Вооружённые силы России в рамках частичной мобилизации и проходящих боевое слаживание в Ульяновске. Отмечается, что в своём напутствии бойцам чувашский архиерей подчеркнул «важность соблюдения воинской дисциплины, пожелал каждому помнить о том, что его ждут дома».

Также митрополит Савватий благословил каждого и подарил воинам иконы.

Напомним, что священники присутствовали в военкоматах во время проводов призванных на военную службу. В Чувашии все желающие получили иконы, нательные крестики, молитвословы, Евангелие.

Отметим, что 6 ноября с мобилизованными земляками, которые находятся в воинской части в Ульяновске, встретился глава Чувашии Олег Николаев. Он оценил условия быта и боевой подготовки, обсудил проблемы с офицерским составом. После поездки руководитель республики подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным в размере 50 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября распространено видеообращение мобилизованных к «большой солнечной Чувашии». По словам чувашских бойцов, восстанавливающих боевые навыки в Ульяновске, настрой у них боевой, «каждую свободную минуту» они проводят «в подготовке».