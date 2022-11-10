Бор, Нижегородская область, , 18:06 — REGNUM Строительство музея «Сталин-центр» на Бору, которое планировалось начать в 2022 году, перенесли на март 2023 года. Об этом сообщил инициатор проекта, предприниматель и руководитель борского комитета КПРФ Алексей Зоров.

Проект будущего Сталин-центра пресс-служба отделения КПРФ по Нижегородской области

По его словам, перенос сроков строительства обусловлен резким подорожанием строительных материалов, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» . Однако сейчас постепенно цены начали снижаться, поэтому перенос сроков может быть целесообразным.

Сейчас на месте будущего строительства уже вырыт котлован, для наружной отделки здания в Свердловской области закуплен гранит и мрамор, он уже оплачен.

Общая стоимость строительства составит около 20 млн рублей. Однако Зоров уточнил, что в эту сумму не входят средства на покупку экспонатов и их реставрация. Часть будущей экспозиции будут представлять предметы из личной коллекции главы борского комитета партии, часть — готовы предоставить граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, планы строительства «Сталин-центра» нижегородские коммунисты впервые озвучили в апреле 2021 года. Они амбициозно заявляли, что музей будет крупнейшим в России. 8 мая того же года в основание центра был заложен первый камень. Также была заложена капсула времени, которую следует открыть 9 мая 2045 года — в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.