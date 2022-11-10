Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM За прошедшие 40 лет ледовитость Арктики драматически уменьшилась. В Антарктике же ситуация более стабильная. Об этом сообщил 10 ноября директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лёд Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с глобальными потеплением обостряется проблема исчезновения льдов в полярных регионах Земли в летний период.

«Для Антарктики я думаю, что ближайшие десятки лет это (исчезновение льдов — прим. ред.) ни в летний, ни в зимний период будет невозможно. А для Арктики тоже вопрос понятен. У нас за последние 40 лет ледовитость уменьшилась драматически», — сообщил эксперт.

В 2007, 2012, 2017 годах наблюдалась минимальная площадь льда в Арктике, но за последние год-два зимой исследователи столкнулись с тяжёлыми условиями в некоторых секторах Арктики. Там начали формироваться многолетние льды.

«Я не сказал бы, что ближайшие десятилетия в летний период льда в Арктике не будет, но и хотел добавить, что, когда мы говорим о летнем периоде в Арктике — это восемь-девять недель. В общем-то всё остальное время — это уже период активного льдообразования», — успокоил Александр Макаров.

При этом в Антарктическом регионе Земли ситуация по площади ледовитости изменяется от района к району. Если в Тихоокеанском секторе наблюдается уменьшение ледовитости, то в Атлантическом, наоборот — рост.

«С августа месяца 2021 года наблюдается общее превышение среднегодовых площадей ледовитости примерно на 300-400 тыс. квадратных километров», — уточнил Макаров.

Ранее глава ААНИИ сообщил, что 18 марта 2022 года на территории Центральной Антарктиды была зафиксирована нетипичная для этого месяца температура воздуха, минус 17,7 градусов. Тогда как обычно столбик термометра должен был показывать в это время минус 58 градусов.

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