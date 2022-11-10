Петрозаводск, , 17:43 — REGNUM Власти Карелии по программе «Арктический гектар» за год предоставили в безвозмездное пользование 45 лесных участков, сообщили 10 ноября в пресс-службе администрации региона.

Арктический гектар Карелии gov. karelia.ru

Для реализации этой государственной программы в Карелии выделено более 300 тыс. гектаров земель лесного фонда на территориях Беломорского, Калевальского, Кемского и Лоухского муниципальных районов. На стадии рассмотрения и подготовки документов находятся еще 82 лесных участка.

«За год реализации программы в Карелии уже передано в пользование 45 лесных участков, в том числе на основании коллективных заявлений. Еще 82 участка лесфонда ожидают своей очереди: для 43 из них подготавливается проведение кадастровых работ и оформление документов, а 39 ожидают только согласия заявителей — проекты договоров безвозмездного пользования им уже направлены», — отметили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по программе «Арктический гектар», которая стартовала 1 августа 2021 года, граждане России могут получить в безвозмездное пользование на пять лет гектар земли в арктических районах Карелии, в том числе и на землях лесного фонда.

Оформление лесного участка по программе осуществляется в упрощенном порядке и не требует финансовых затрат на государственный кадастровый учет. Заметим, что при использовании лесного участка запрещается проведение сплошных вырубок лесных насаждений.

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