Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена до 30 июня 2023 года обнародует информацию о распределении более $42 миллиардов в виде грантов на развитие инфраструктуры широкополосной связи между штатами, сообщает 10 ноября Reuters.

Связь

Отмечается, что распределением грантов займется агентство национальной администрации по телекоммуникациям и информации министерства торговли США. Планируется в первую очередь наладить связь с теми населенными пунктами США, которые до сих пор не имеют доступа к высокоскоростному широкополосному интернету.

Федеральная комиссия по связи отдельно сообщила, что она также представит предварительный проект новых карт широкополосного доступа, целью которого является улучшение доступа провайдеров в регионах.