Москва, 10 ноября 2022, 17:42 — REGNUM Кинокартина «Сердце Пармы» собрала в российском прокате почти 715 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Подобный результат позволил ленте стать самым кассовым российским фильмом 2022 года. «Сердце Пармы» также стало самым успешным проектом, вышедшим после ухода крупных зарубежных студий с российского рынка в феврале 2022 года.
Уточняется, что кинокартину в настоящий момент посмотрели 2,3 млн человек.
Напомним, премьера «Сердца Пармы» состоялась 6 октября 2022 года. В основу фильма лёг одноимённый исторический роман Алексея Иванова.
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