Москва, , 17:42 — REGNUM Кинокартина «Сердце Пармы» собрала в российском прокате почти 715 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«Сердце Пармы» Кадр со съёмок фильма

Подобный результат позволил ленте стать самым кассовым российским фильмом 2022 года. «Сердце Пармы» также стало самым успешным проектом, вышедшим после ухода крупных зарубежных студий с российского рынка в феврале 2022 года.

Уточняется, что кинокартину в настоящий момент посмотрели 2,3 млн человек.

Напомним, премьера «Сердца Пармы» состоялась 6 октября 2022 года. В основу фильма лёг одноимённый исторический роман Алексея Иванова.

Читайте ранее в этом сюжете: Инсайдеры: Disney в панике, «Индиана Джонс 5» провалил тестовые просмотры