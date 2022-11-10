Екатеринбург, 10 ноября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Огнеборцы ликвидировали открытое горение на авторемонтном заводе в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Пожар удалось ликвидировать в 19: 00 (17:00 мск). Ранее его локализовали на площади 450 квадратных метров. Сотрудники МЧС продолжают проводить проливку и разборку сгоревших конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, для тушения пожара на екатеринбургском заводе задействовали 44 человека и 13 единиц техники. Пострадавших нет. Два человека самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия пожарных расчётов.