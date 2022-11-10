Санкт-Петербург, 10 ноября 2022, 17:36 — REGNUM Архитектурная мастерская выпускника Академии художеств им. Репина Ингмара Витвицкого представила будущий облик аэропорта «Левашово», который станет второй воздушной гаванью Северной столицы.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Министерство обороны России договорилось с ПАО «Газпром» о реконструкции аэродрома Левашово. Бывший военный объект должен стать новым гражданским аэропортом с пропускной способностью не менее 250 пассажиров в час. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, будущий аэропорт будет принимать в том числе международные рейсы.
Эскизы проекта аэропорта, расположенного в Выборгском районе в 2 км юго-западнее посёлка Левашово, представят широкой публике на VIII биеннале «Архитектура Петербурга» 23–27 ноября 2022 года в Российском этнографическом музее.
Согласно планам, на старом военном аэродроме будет реконструирована взлетно-посадочная полоса длиной более 2,6 км. На нее нанесут «суперграфику» с разметкой и следами от покрышек самолета, которые будут ориентиром для пилотов при приземлении и взлёте. Также здесь будет построен аэровокзал, который станет центральной частью композиции природно-паркового комплекса.
«Пассажир, улетая, расстаётся с природой и, прилетая, встречается с ней. Эмоции от запаха сосен, красота северной природы — то, что определит узнаваемость аэропорта и соответствие самому высокому уровню комфорта», — говорится в описании проекта.
В здании разместится малая архитектурная форма в виде земного шара с логотипом ПАО «Газпром» над круглым декоративным бассейном с водой.
Добавим, что сам аэродром будет соответствовать нормам гражданской авиации, предъявляемым по II категории точного захода на посадку, и сможет принимать воздушные суда Boeing 737-700, Boeing 737 BBJ, F-7X, F-8X, F-900, SSJ-100, Як-42, Ту-134, вертолёты Ми-8 и другие. Строительство аэропорта будет идти в 2023 году.
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