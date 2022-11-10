Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Архитектурная мастерская выпускника Академии художеств им. Репина Ингмара Витвицкого представила будущий облик аэропорта «Левашово», который станет второй воздушной гаванью Северной столицы.

VIII биеннале Архитектура Петербурга Проект будущего аэропорта «Левашово» в Петербурге. Вид сверху

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Министерство обороны России договорилось с ПАО «Газпром» о реконструкции аэродрома Левашово. Бывший военный объект должен стать новым гражданским аэропортом с пропускной способностью не менее 250 пассажиров в час. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, будущий аэропорт будет принимать в том числе международные рейсы.

VIII биеннале Архитектура Петербурга Проект будущего аэропорта «Левашово» в Петербурге. Вид сверху

Эскизы проекта аэропорта, расположенного в Выборгском районе в 2 км юго-западнее посёлка Левашово, представят широкой публике на VIII биеннале «Архитектура Петербурга» 23–27 ноября 2022 года в Российском этнографическом музее.

Согласно планам, на старом военном аэродроме будет реконструирована взлетно-посадочная полоса длиной более 2,6 км. На нее нанесут «суперграфику» с разметкой и следами от покрышек самолета, которые будут ориентиром для пилотов при приземлении и взлёте. Также здесь будет построен аэровокзал, который станет центральной частью композиции природно-паркового комплекса.

VIII биеннале Архитектура Петербурга Проект будущего аэропорта «Левашово» в Петербурге.

«Пассажир, улетая, расстаётся с природой и, прилетая, встречается с ней. Эмоции от запаха сосен, красота северной природы — то, что определит узнаваемость аэропорта и соответствие самому высокому уровню комфорта», — говорится в описании проекта.

В здании разместится малая архитектурная форма в виде земного шара с логотипом ПАО «Газпром» над круглым декоративным бассейном с водой.

Добавим, что сам аэродром будет соответствовать нормам гражданской авиации, предъявляемым по II категории точного захода на посадку, и сможет принимать воздушные суда Boeing 737-700, Boeing 737 BBJ, F-7X, F-8X, F-900, SSJ-100, Як-42, Ту-134, вертолёты Ми-8 и другие. Строительство аэропорта будет идти в 2023 году.