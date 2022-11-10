Калуга, , 17:29 — REGNUM Товарооборот между Калужской областью и Ираном растёт с каждым годом, в 2022 году он увеличился в три раза. Об этом 10 ноября шла речь в Калуге в рамках встречи губернатора Владислава Шапши с членами делегации Исламской Республики Иран, которая находится в Калужской области с рабочей поездкой. Возглавляет делегацию Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Участники встречи выразили надежду на то, что представители иранского бизнеса продолжат расширять сотрудничество с Калужской областью. В регионе созданы благоприятные условия для инвесторов и современные логистические центры, позволяющие эффективно осуществлять международный товарооборот, в том числе, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В числе приоритетов развития сотрудничества с Ираном калужский губернатор назвал сельскохозяйственное производство. В 2021 году две трети калужского экспорта в Иран пришлось именно на продовольственные товары и сырье. Не менее важно взаимодействие с Ираном в сфере образования, науки, медицины и культуры.

Посол Казема Джалали отметил, что сотрудничество Ирана и России расширяется по многим направлениям и Калужская область является в этом процессе очень важным регионом.

«Вы знаете, что мы приобретаем в Калужской области сельхозпродукцию. Наряду с этим мы можем развивать наше взаимодействие в автопроме, в области науки и университетских связей», — заметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана. В рамках встречи было принято решение о создании рабочей группы, в состав которой войдут представители Калужской области и Ирана. Она будет заниматься координацией работы по расширению двустороннего сотрудничества.

«Мы уделяем большое значение установлению прямых отношений между регионами. Готовы укреплять их побратимскими связями. Калужская область экспортирует в Иран зерно, продукцию машиностроения, оптическую и телевизионную аппаратуру. Сегодня были новые интересные предложения по автопрому, производству медицинского и энергетического оборудования, сельскому хозяйству. Есть большая заинтересованность в использовании логистических возможностей области. Достижений нашего региона в атомной энергетике, медицине и фармацевтике. С оптимизмом смотрю на расширение двустороннего сотрудничества и взаимодействия, и буду всемерно способствовать тому, чтобы наши отношения наполнялись практическими делами», — отметил Владислав Шапша.