Иранский бизнес намерен продолжить сотрудничество с Калужской областью
Калуга, 10 ноября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Товарооборот между Калужской областью и Ираном растёт с каждым годом, в 2022 году он увеличился в три раза. Об этом 10 ноября шла речь в Калуге в рамках встречи губернатора Владислава Шапши с членами делегации Исламской Республики Иран, которая находится в Калужской области с рабочей поездкой. Возглавляет делегацию Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
Участники встречи выразили надежду на то, что представители иранского бизнеса продолжат расширять сотрудничество с Калужской областью. В регионе созданы благоприятные условия для инвесторов и современные логистические центры, позволяющие эффективно осуществлять международный товарооборот, в том числе, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В числе приоритетов развития сотрудничества с Ираном калужский губернатор назвал сельскохозяйственное производство. В 2021 году две трети калужского экспорта в Иран пришлось именно на продовольственные товары и сырье. Не менее важно взаимодействие с Ираном в сфере образования, науки, медицины и культуры.
Посол Казема Джалали отметил, что сотрудничество Ирана и России расширяется по многим направлениям и Калужская область является в этом процессе очень важным регионом.