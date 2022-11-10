Каир, 10 ноября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Американские законодатели от Демократической партии во время климатического саммита ООН в Египте сделали предположение о том, что возможная победа республиканцев на промежуточных выборах ослабила бы усилия США в борьбе с изменением климата, сообщает 10 ноября Reuters.

Манифестация «За климат»

Администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы Соединённые Штаты, занимающие второе место в мире по выбросам парниковых газов после Китая, стали мировым лидером по сокращению выбросов. Однако Демпартия сталкивается с политической оппозицией в лице республиканцев, которые не верят в экологическую программу Вашингтона.

Председатель специального комитета палаты представителей США по климатическому кризису Кэти Кастор заявила на саммите COP27, что если бы республиканцы взяли под контроль Конгресс, это снизило бы шансы на принятие дополнительных законодательных мер по борьбе с глобальным потеплением.

«Вполне вероятно, что если по каким-то причинам Республиканская партия возьмет контроль над палатой представителей, они упразднят комитет по климату. Они никогда не были нашими партнерами в борьбе с климатическим кризисом», — заявила она.