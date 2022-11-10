Ростов-на-Дону, , 17:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении начальника ГУ МВД РФ по Ростовской области Олега Агаркова орденом Александра Невского. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской полиции 10 ноября.

Орден Александра Невского Goznak.ru

Государственную награду главе МВД по Ростовской области вручил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел России. По словам Колокольцева, во время проведения специальной военной операции весь личный состав работает с высокой нагрузкой.

«Время непростое. Сама жизнь вносит коррективы в нашу деятельность. И сейчас, как никогда, многое зависит от самоотдачи каждого», — сказал Колокольцев.