Оренбург, , 17:41 — REGNUM Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в Оренбурге 28 ноября. Об этом с своём телеграм-канале сообщи губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По его словам, сейчас идёт подготовка к важному мероприятию. «Сделаем все, чтобы форум прошел на высоком организационном уровне, а его результаты послужили новым импульсом для расширения российско-казахстанского партнёрства», — подчеркнул глава региона.

Ожидается, что в форуме приму участие президенты России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На деловых площадках обсудят актуальные вопросы взаимодействия регионов России и Казахстана. Основной темой для диалога станет преодоление инфраструктурных ограничений международной торговли, развитие транспортно-логистической сферы. Состоится заседание Российско-Казахстанского делового Совета.

Добавим, Владимир Путин в последний раз посещал Оренбург в 2019 году. Он наблюдал за учениями «Центр» на Донгузском полигоне.

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