Манчестер, Великобритания, 10 ноября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. 10 ноября «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага сыграет с «Астон Виллой» из Бирмингема в матче третьего тура Кубка Английской Лиги сезона 2022/23. Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», а стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

В последний раз «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» играли между собой 6 ноября в рамках 15-го тура Английской Премьер-лиги. Тот матч завершился уверенной победой команды из Бирмингема со счетом 3:1.

На данный момент в четвертый раунд Кубка Английской Лиги вышли «Борнмут», «МК Донс», «Джиллингем», «Бернли», «Чарльтон», «Лестер Сити», «Линкольн Сити», «Ноттингем Форест», «Брайтон», «Блэкберн», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».