Бор, Нижегородская область, , 18:13 — REGNUM Новый иск в отношении собственника ООО «Тепличный комбинат Нижегородский» поступил в Борский городской суд. С очередным заявлением против знаменитых светящихся теплиц, которые нижегородцы прозвали «оком Саурона», обратились местные жители.

Теплица в подвале Https://31.мвд.рф/

Исковое заявление поступило 8 ноября, уточняет News. nn. Истцы требуют привлечь предприятие и его владельца к ответственности по ст. 6.3 ч.1 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

ИА REGNUM напоминает, ранее житель города Бор неоднократно жаловались на работу теплиц. По словам соседей предприятия, кроме яркого желтого света, который мешает жителям спать по ночам, от теплиц исходит шум и вибрация. В результате удалось добиться того, что суд постановил закрыть предприятие на 45 дней. Руководство теплиц обещало за указанное время устранить нарушения и возобновить работу комплекса только после этого.

Летом 2022 года жители двух прилегающих к теплицам поселкам записали обращение к президенту России Владимиру Путину. В нем сельчане жаловались, что их жизнь «превратилась в ад», постоянно ощущается «стойкий запах отработанного газа и химикатов», в результате невозможно находиться на улице.

Тепличный комплекс начал работу в сентябре 2021 года.

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