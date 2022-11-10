Лондон, , 17:19 — REGNUM Белорусский и российский актер Анатолий Котенев исполнил роль первого президента России Бориса Ельцина в британском сериале «Корона» от Netflix. Об этом сообщил портал «Кинопоиск».

Борис Ельцин Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с Котеневым в шоу снялась актриса Марина Шиманская, которой досталась роль супруги Ельцина Наины. Ожидается, что российский лидер вместе с женой появится в эпизоде визита Елизаветы II в Россию в 1994 году.

Напомним, пятый сезон сериала «Корона» рассказывает о правлении королевы Елизаветы II в 1990-х годах. Премьера первой серии нового сезона состоялась 9 ноября 2022 года.

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