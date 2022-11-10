Тегеран, 10 ноября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Тегеран одобрил визит представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ноябре, пообещав объяснить происхождение урановых частиц, найденных на трех объектах, сообщает 10 ноября Reuters.

State.gov Нет ядерному оружию

Иран дал согласие на визит в преддверии ежеквартального заседания совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится на следующей неделе и на котором западные страны планируют настоять на принятии резолюции, призывающей Тегеран к сотрудничеству.

Напомним, ранее глава МАГАТЭ заявил, что присутствие множества частиц урана антропогенного происхождения на трех иранских объектах, которые не были заявлены агентству, и наличие частиц с измененным изотопным составом на одном из объектов являются «четким указанием на то, что ядерный материал и/или оборудование, загрязненное ядерным материалом, присутствовали на этих объектах».