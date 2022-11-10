Ульяновск, , 17:15 — REGNUM В ульяновской школе № 27 установили мемориальную доску в честь выпускника Руслана Ахметзянова, посмертного удостоенного ордена Мужества. Он погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Ульяновска.

В Ульяновске увековечили имя бойца СВО Руслана Ахметзянова https://ulmeria.ru/

В городской школе № 27 состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь выпускника, исполнявшего воинский долг в зоне СВО Руслана Ахметзянова. Он являлся обладателем крапового берета и проходил службу с начала спецоперации в 26-м отряде специального назначения «БАРС» командиром штурмового отделения.

По данным мэрии, 26 сентября недалеко от Красного Лимана ульяновский боец был ранен, прикрывая собой боевого товарища. Его отряд отступил на заранее укреплённые позиции и организовал эвакуацию раненых, однако из-за тяжести травм жизнь командира отделения спасти не удалось. За отвагу и героизм старшему сержанту Руслану Ахметзянову посмертно присвоен орден Мужества.

Право открыть мемориальную доску предоставили маме и сестре военнослужащего. Сестра отметила, что Руслан был «был защитой и опорой, на него всегда можно было положиться, к каждому делу он подходил ответственно»:

«Был добрым и весёлым, а главное — мужественным, что характерно для его профессии».

Классный руководитель героя рассказала, что Руслан Ахметзянов «никогда не обманывал, был очень целеустремлённым, всегда добивался поставленных целей» и запомнился отзывчивостью.

Напомним, что в Ульяновске предлагают создать площадь защитников Донбасса и рассматривается вопрос о присвоении имени героев строящемуся Дворцу единоборств.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в посёлке Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области переименовали центральную улицу в честь гвардии старшего лейтенанта (ВДВ) Владислава Луконина, который посмертно награждён Орденом мужества.

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