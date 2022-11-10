Москва, , 17:20 — REGNUM Поручение облегчить людям получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка дал президент России Владимир Путин правительству страны, сообщили 10 ноября в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В утверждённом перечне поручений по итогам совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми в пункте 2 сказано:

«Обеспечить реализацию мер по информированию граждан об условиях и порядке назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, созданию удобных и доступных для населения возможностей его оформления и получения».

По этому поручению доклад должен быть сделан до 30 декабря 2022 года, а по его дальнейшей реализации — ежеквартально.

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