Вашингтон, , 17:39 — REGNUM Президент США Джо Байден сообщил, что настроен баллотироваться на новый срок и планирует принять окончательное решение об этом в начале 2023 года, передаёт 10 ноября Reuters.

Джо Байден (сс) The White House

Данное заявление глава Белого дома сделал после объявления результатов промежуточных выборов в Конгресс, состоявшихся 8 ноября, на которых его коллеги по Демократической партии набрали больше голосов, чем ожидалось.

Вопрос о том, будет ли Джо Байден, которому в текущем месяце исполняется 80 лет, претендовать на второй срок, постоянно обсуждается в американских СМИ, однако точного ответа на него до сих пор не было получено. Один из советников президента рассказал, что сейчас Белый дом ведет подготовительные обсуждения относительно кампании 2024 года.

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