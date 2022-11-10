Вашингтон, 10 ноября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден сообщил, что настроен баллотироваться на новый срок и планирует принять окончательное решение об этом в начале 2023 года, передаёт 10 ноября Reuters.

(сс) The White House Джо Байден

Данное заявление глава Белого дома сделал после объявления результатов промежуточных выборов в Конгресс, состоявшихся 8 ноября, на которых его коллеги по Демократической партии набрали больше голосов, чем ожидалось.

Вопрос о том, будет ли Джо Байден, которому в текущем месяце исполняется 80 лет, претендовать на второй срок, постоянно обсуждается в американских СМИ, однако точного ответа на него до сих пор не было получено. Один из советников президента рассказал, что сейчас Белый дом ведет подготовительные обсуждения относительно кампании 2024 года.