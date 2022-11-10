Милан, Италия, 10 ноября 2022, 17:09 — REGNUM Консул киевского режима в Милане Андрей Картыш заявил, что театру «Ла Скала» следует пересмотреть свое решение об открытии нового сезона оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов».

Милан
Милан
Steffen Schmitz

Свое заявление Картыш адресовал руководителям театра, а также мэру Милана Джузеппе Сале и губернатору региона Ломбардия Аттилио Фонтане.

Исполнение русской музыки и пропаганда русской культуры в настоящее время недопустимы, написал консул.

Каким произведением следует заменить оперу Мусоргского, он в своем заявлении не указал.