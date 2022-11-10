Милан, Италия, 10 ноября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Консул киевского режима в Милане Андрей Картыш заявил, что театру «Ла Скала» следует пересмотреть свое решение об открытии нового сезона оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов».

Steffen Schmitz Милан

Свое заявление Картыш адресовал руководителям театра, а также мэру Милана Джузеппе Сале и губернатору региона Ломбардия Аттилио Фонтане.

Исполнение русской музыки и пропаганда русской культуры в настоящее время недопустимы, написал консул.

Каким произведением следует заменить оперу Мусоргского, он в своем заявлении не указал.